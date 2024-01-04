Калининград, 4 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Леонид Ткаченко ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Об этом сообщает 4 января пресс-служба клуба.

ФК «Балтика» Леонид Ткаченко

«Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко», — говорится в некрологе.

Причины смерти не сообщаются.

Леонид Ткаченко родился 1 октября 1953 года в Крыму. Футбольную карьеру он начал в Калининграде, куда его семья переехала в 1967 году. Выступал за «Балтику», житомирские клубы «Автомобилист» и «Спартак», харьковский «Металлист». Работать тренером начал в 1984 году.

Ткаченко вывел «Балтику» в Высшую лигу российского футбола, напомнили в клубе. Сезон 1996 года команда завершила на 7-м месте, что стало лучшим достижением в её истории.

Ткаченко — рекордсмен по числу матчей в качестве главного тренера «Балтики». Команда под его руководством вышла на поле 221 раз.

В разные годы он также был главным тренером харьковского «Металлиста», саратовского «Сокола», махачкалинского «Анжи» и петербургского «Динамо».