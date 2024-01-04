Челябинск, 4 января, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Авария с участием 13 автомобилей произошла на трассе Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе Челябинской области. Об этом сообщает 4 января пресс-служба управления областного ГИБДД.

Госавтоинспекция Челябинской области

ДТП случилось на 121-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу», пострадавших нет. Столкнувшиеся автомобили получили повреждения.

«Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса», — отметили в Госавтоинспекции.

Машины столкнулись в разгар снежного бурана, большегрузный автомобиль едва не вылетел на встречную полосу.

Как сообщало ИА Регнум, в Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека, госпитализированы 15 пострадавших. По данным полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и съехал с дороги.