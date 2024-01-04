Минск, 4 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 января подписал поправки в закон «О президенте Республики Беларусь», принятые в декабре 2023 года парламентом страны.

EPA/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Александр Лукашенко подписал закон, которым предусматривается комплексная корректировка закона «О президенте Республики Беларусь» с учетом обновлённой конституции страны и правоприменительной практики», — сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Текст поправок закрепляет компетенцию президента Белоруссии вносить Всебелорусскому народному собранию предложения по избранию председателей, их заместителей и судей Конституционного и Верховного судов, председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

Также закреплена компетенция главы государства вносить предложения о возможности отправки белорусских военнослужащих за пределы страны для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Текст поправок определяет, что президентом Белоруссии может быть избран гражданин страны по рождению, не моложе 40 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в Белоруссии на протяжении не менее 20 лет до выборов, не имеющий и не имевший гражданства иностранного государства или вида на жительство в иностранном государстве.

Кроме того, определяется статус президента Белоруссии, прекратившего исполнение полномочий. Покинувшему пост экс-главе государства и членам его семьи гарантируется неприкосновенность, пожизненная охрана и право на государственную недвижимость. Бывший президент также становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2023 года в Белоруссии вступил в силу закон, предусматривающий применение смертной казни за государственную измену для чиновников и военных. Также законом была введена уголовная ответственность за дискредитацию вооружённых сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и пропаганду терроризма.

В феврале 2023 года Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании (ВНС). Документ реализует положение конституции Белоруссии о ВНС, а также определяет его правовой статус как высшего представительного органа. В тексте закона подчёркивается, что собрание не может подменять другие госорганы или вмешиваться в их работу.