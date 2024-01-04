Багдад, 4 января, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Отряды вооружённого крыла шиитской партии «Хезболла» обстреляли позиции израильских войск в поселении Штула, которое расположено около границы с Ливаном. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы формирования, опубликованном в Telegram-канале.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Отмечается, что операция была проведена в поддержку палестинского народа и его сопротивления израильской агрессии в секторе Газа. Уточняется, что было достигнуто прямое попадание по скоплению израильских солдат.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ливанского движения «Хезболла» заявили, что ответят и накажут Израиль за убийство в Южном Бейруте замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арура и двух командиров движения «Бригады аль-Кассама». В своём заявлении руководство «Хезболлы» написало, что убийство Салеха аль-Арури и его товарищей — это «серьёзное нападение на Ливан», которое несёт угрозу народу и суверенитету страны.

Вооружённые силы США нанесли удары по трём объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке, говорится в заявлении Пентагона. В ведомстве назвали эту атаку ответом на нападения в адрес американских военных в Ираке и Сирии, включая обстрел авиабазы США на территории аэропорта в городе Эрбиле на севере Ирака (Иракский Курдистан).