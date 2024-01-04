Москва, 4 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Власти Москвы организовали оперативный штаб для восстановления электро — и теплоснабжения после пожара на трансформаторной подстанции на северо-западе столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Дмитрий Макеев/ РИА Новости

«Сегодня утром произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы. В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения», — написал мэр.

Мэр уточнил, что для полного восстановления электро– и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе были привлечены все службы города.

Власти оказывают всю необходимую помощь жителям затронутых аварией домов, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, утром на северо-западе Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Отмечалось, что в 05:44 мск спасатели получили сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, дом 1/39. Прибыв на место, они установили, что произошло возгорание на трансформаторной подстанции.

Сообщалось, что специалисты переключили отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения.