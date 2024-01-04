Нью-Дели, 4 января, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Индия не поставляла Украине никакие артиллерийские боеприпасы. Об этом официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил 4 января на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы можем категорично сказать, что мы не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», — подчеркнул Джайсвал.

Так он прокомментировал появление в СМИ сообщений о том, что индийские снаряды якобы поставляются киевскому режиму для нужд ВСУ.

Ранее в соцсетях появилась информация о применении украинской армией в зоне конфликта артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, произведённых в Индии. Их использовали расчёты самоходных гаубиц AHS Krab, которые поставляет Украине Польша, отмечало издание «Военное обозрение».

Как сообщало ИА Регнум, весной 2023 года появились публикации о том, что Индия, ОАЭ, Египет, Катар и Саудовская Аравия наряду с союзниками США по НАТО поставляют вооружение для ВСУ. Источники утверждали, что на подобные меры США идут из-за нехватки вооружений и особенно боеприпасов на складах стран Европы.