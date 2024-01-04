Багдад, 4 января, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В результате удара беспилотника в столице Ирака погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», а также его сторонник, сообщил 4 января информационный портал Shafaq News, ссылаясь на источник в силах безопасности.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По его словам, погибший был известен как Абу Таква, он возглавлял 12-ю бригаду движения, а также являлся сторонником иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».

В «Хезболла ан-Нуджабаа» подтвердили гибель командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА, утверждают источники портала, стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Их осуществили дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Власти назвали случившееся терактом. Президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал найти и наказать причастных к теракту в Кермане. Также он призвал всех должностных лиц оказать помощь пострадавшим во время теракта.

В Госдепартаменте США 3 января заявили, что США не причастны к взрывам в Иране и не видят оснований обвинять в этом Израиль. Белый дом «пристально отслеживает» ситуацию в Иране, подчеркнул официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.