Вашингтон, 4 января, 2024, 13:51 — ИА Регнум. На южной границе США найдены брошенными десятки украинских и китайских паспортов. Об этом заявил член палаты представителей Конгресса США, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц в соцсети X.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Десятки украинских и китайских паспортов найдены брошенными на южной границе США», — написал Гетц.

Он обратил внимание на то, что президент США Джо Байден и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждают, что граница безопасна.

«Что вы думаете?» — спросил Гетц.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года администрация США не достигла договорённости с Конгрессом страны о выделении Украине более 60 млрд долларов военной помощи. Республиканцы требовали увязки вопроса о выделении помощи Киеву с решением проблемы защиты южной границы США, в администрации на это не соглашались.