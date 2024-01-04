Москва, 4 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 января направил скульптору Зурабу Церетели поздравительную телеграмму по случаю его 90-летия, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства отметил общественную, педагогическую и организаторскую деятельность Церетели, а также его стремление служить отечественной культуре.

Александр Щербак/ТАСС Скульптор Зураб Церетели

«Особо отмечу вашу востребованную общественную, педагогическую, организаторскую деятельность, искреннее стремление служить отечественной культуре», — сказано в тексте телеграммы.

За годы неустанного творческого поиска Церетели в полной мере реализовал свой щедрый, многогранный и самобытный талант и добился высокого профессионального признания, отметил президент, пожелав скульптору здоровья и всего наилучшего.

Церетели родился в Тбилиси в 1934 году. Он является автором и оформителем более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры и монументального искусства, в числе которых — сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов и Новая сцена московского Большого театра. Церетели — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР и России, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР и Государственной премии России, кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2022 года были продлены ещё на пять лет полномочия Церетели на посту президента Российской академии художеств. Церетели впервые возглавил академию в 1997 году.

В августе 2021 года под Воронежем был открыт памятник святым покровителям брака и семьи князю Петру и княгине Февронии Муромским. Памятник работы Церетели установлен на въезде в Воронеж со стороны Москвы, возле храма во имя Петра и Февронии. Бронзовые фигуры размещены на гранитном постаменте напротив входа в храм и обращены друг к другу. Высота памятника составляет 4,2 метра.