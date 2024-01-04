Киев, 4 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Кибератака на украинского оператора связи «Киевстар» вызвала «катастрофические» разрушения сетей. Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

ТАСС/Ведомости/ Сергей Николаев

«Атака уничтожила «почти всё», включая тысячи виртуальных серверов и ПК», — приводит агентство Reuters его слова.

Он добавил, что кибератака была направлена на нанесение психологического удара и сбор разведданных.

Как передавало ИА Регнум, украинские пользователи 12 декабря пожаловались на масштабный сбой в работе оператора связи «Киевстар». Абоненты не могли воспользоваться ни мобильной связью, ни интернетом. Абоненты также не могли совершить звонок, при попытке дозвониться они слышали, что мобильная сеть недоступна.

Глава крупнейшего украинского мобильного оператора Украины «Киевстар» Александр Комаров считает, что к хакерской атаке на компанию причастна Россия. Комаров сообщил, что инфраструктуру оператора частично разрушили. По его словам, хакеры ограничили виртуальный доступ к системе, из-за чего оборудование приходилось отключать физически. При этом глава компании не привёл никаких доказательств причастности России к атаке.

Абоненты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» сообщили, что 20 декабря 2023 года снова пропала мобильная связь оператора. Абоненты сообщили об отсутствии связи в Одессе, Львове и других населённых пунктах.