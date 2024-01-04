Москва, 4 января, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Граждане Украины, родившиеся в Крыму или Севастополе и до возвращения этих регионов в состав России постоянно там проживавшие, могут обратиться за получением гражданства РФ, соответствующий указ подписал 4 января президент Владимир Путин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Предоставить право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации (…) гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям», — сказано в тексте указа.

Также обратиться за получением гражданства России при соблюдении аналогичных условий смогут лица без гражданства, а также граждане Украины или лица без гражданства, имеющие право на пребывание в России, и ряд иных категорий граждан.

Указ подписан в соответствии с нормами закона «О гражданстве Российской Федерации», который президент подписал в апреле 2023 года, сказано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января президент также подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей.

Также подать заявление о приёме в гражданство смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения.