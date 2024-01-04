Киев, 4 января, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Польские фермеры вновь заблокировали пункт пропуска «Медика — Шегини» на границе с Украиной. Об этом 4 января сообщила украинская госпогранслужба в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 09:00 (11:00 мск) на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска «Медика», смежном с украинским пунктом пропуска «Шегини», возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Этот пункт пропуска стал четвёртым заблокированным погранпереходом из восьми действующих на границе двух стран.

По данным ведомства, на этом направлении въезда на Украину ожидают около 800 грузовиков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска «Медика — Шегини», заявил 3 января представитель протестующих Роман Кондрув.

Польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требуют восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.