Киев, 4 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог в зоне СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно данным ресурса, сирены звучат в Николаевской области. Воздушная тревога также объявлена на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 4 января глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очакове Николаевской области Украины произошёл пожар. О каком именно энергообъекте инфраструктуры идёт речь, он не уточнил.

Украинский телеканал «Общественное» 2 января сообщил, что в городе Харькове прозвучали несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Тогда по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.