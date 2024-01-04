Москва, 4 января, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил РФ, дислоцированная в Самарской области, получила зенитные ракетные комплексы «Гибка-С», сообщила 4 января пресс-служба ЦВО.

Владимир Гердо/ТАСС «Гибка-С»

«Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Гибка-С» в декабре 2023 года поступили на вооружение дислоцированной в Самарской области мотострелковой бригады общевойсковой армии Центрального военного округа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка позволила полностью перевооружить подразделение противовоздушной обороны бригады на новые образцы ЗРК.

Как сообщало ИА Регнум, «Гибка-С» предназначена для противовоздушной обороны и способна противостоять вертолетам, самолетам, ракетам, беспилотным летательным аппаратам (на малых высотах). ЗРК могут функционировать в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

В Минобороны отмечали, что боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. Данные свойства позволят ЗРК вести круглосуточное боевое дежурство по ПРО и управлять огнем в режиме реального времени.