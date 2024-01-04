Москва, 4 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Сбор подписей в поддержку кандидатуры действующего российского лидера Владимира Путина на выборах президента продолжается по всей России. Об этом сообщила пресс-служба избирательного штаба Путина.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина», — рассказали в штабе.

30 декабря избирательный штаб сообщил, что в России уже более 500 тысяч человек оставили подписи в поддержку самовыдвижения президента Владимира Путина на выборах главы государства.

Как уточнила пресс-секретарь штаба Путина Александра Суворова, 30 декабря в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области. Подписи с других регионов начнут подвозить с 5 января.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует 25 февраля и завершится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Путина на выборах 2024 года во всех регионах страны стартовал 23 декабря. Его ведут не только в региональных штабах президента, но и в отделениях Народного фронта.

28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Гостином дворе избирательный штаб главы государства, чтобы поставить подпись в поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 декабря заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории. Он добавил, что среди сторонников много детей и молодёжи. По словам официального представителя Кремля, это подтверждает высочайший уровень консолидации. Песков отметил, что люди сами по своей воле ставят подписи.

Сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства, его доверенное лицо, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что граждане, приходящие ставить подписи в поддержку выдвижения президента России на новый срок, переживают за страну.