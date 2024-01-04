Вашингтон, 4 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом написал американский портал Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум ЗРК Patriot

«Российские военные, вероятно, поставили целью заставить Украину потратить драгоценные боеприпасы для своих систем противовоздушной обороны Patriot», — говорится в статье.

Отмечается, что без защиты американского ЗРК российские силы смогут нанести киевскому режиму ещё больше ущерба, а из-за сокращения поддержки США украинским войскам будет сложнее восполнять запасы снарядов для систем ПВО.

Ранее британская газета Telegraph написала, что нехватка ракет-перехватчиков не позволит украинской системе ПВО отразить все удары российских войск этой зимой. По мнению военного аналитика Джимми Раштона, боеприпасы некоторых систем украинским бойцам придётся экономить ещё сильнее, чем сейчас.

По его словам, особое беспокойство связано с возможным дефицитом ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot, которые есть у ВСУ. Может получиться так, что ВСУ придётся не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет, добавил он.