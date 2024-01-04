Стамбул, Турция, 4 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Убежавшая кошка помешала самолёту авиакомпании Turkish Airlines вылететь из аэропорта в Стамбуле. Компания внесёт её хозяйку в чёрный список, сообщает 4 января DHA.

Anna Dare/ТАСС

«Рейс Turkish Airlines в Афины был задержан из-за того, что по салону бродила кошка», — говорится в сообщении.

Животное стало разгуливать по салону в тот момент, когда лайнер готовился к взлёту. Выяснилось, что хозяйка не оформила на кошку необходимые документы, и экипаж о животном не знал.

Женщина пыталась провезти кошку в ручной клади, но та сбежала и устроила переполох. Самолёт вернулся со взлётной полосы к терминалу, хозяйку вместе с кошкой высадили. Установлено, что она и раньше пыталась провезти своего питомца «зайцем». Теперь ей запретят пользоваться самолётами компании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити в США тело мужчины нашли в двигателе самолёта. Погибшим оказался 30-летний житель штата Юта. Он собирался лететь в Денвер, но устроил беспорядки в охраняемой зоне аэропорта, а перед тем, как залезть в двигатель, разбросал на полосе свою одежду и обувь.