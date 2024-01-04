Москва, 4 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. В Москве из-за преломления света в «ледяных иглах» образовалась зимняя радуга — редкое атмосферное явление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Редкое явление — зимняя радуга — зафиксировано в Москве, она образовалась из-за преломления света в ледяных иглах. Происходит процесс вымерзания водяного пара из-за сильного холода», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

3 января в небе над Москвой наблюдались «ледяные иглы». По словам Тишковца, в результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в небе Москвы было зафиксировано редкое атмосферное явление — «ледяные иглы», которые иногда также называют «алмазной» или «серебряной» пылью, «осадками ясного неба».

Эксперт уточнил, что «ледяные иглы» отмечались с 22:30 до 08:30 мск на метеостанциях Домодедово, в 05:30 и 07:00 в Шереметьево, а также с 21:00 до 06:00 на подмосковном «полюсе» холода Черусти с ухудшением видимости до 2,3–3 км.

«Ледяные иглы» — это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в очень холодную погоду. Для человека они не опасны, ими невозможно порезаться или уколоться, пояснил Тишковец.

Перед этим в Московской области, где температура воздуха 2 января опустилась до минус 19 градусов, в небе появилось оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффект гало. Эффект гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца, его ещё называют «три Солнца».

Учёные различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.