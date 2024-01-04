Москва, 4 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. «РБК Инвестиции» составили рейтинг бумаг российских компаний, которые показали самый большой рост с 29 декабря 2000 года. Первые два места в топе заняли привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка.

Сбербанк

Привилегированные акции Сбербанка в течение 23 лет подорожали более чем в 660, до 271 руб. с 0,41 руб. Что касается обыкновенных акций, то они подорожали в 387 раз, до 271,9 руб., с 0,70 руб.

Акции Сбербанка в минувшем году занимали 37,4% «народного портфеля», по данным Мосбиржи. Бумаги компании продолжали свой рост в 2023 году, прибавив к стоимости более 85%. Увеличение стоимости бумаг связано с быстрыми темпами восстановления финансовых показателей Сбера и выплатой дивидендов.

Аналитики ожидают, что в 2024 году акции компании продолжат расти. Увеличение стоимости может составить до 38%. Такая убежденность связана в первую очередь с высокой прибылью Сбербанка, которая в 2023 г. может составить рекордные ₽1,45–1,5 трлн. Кроме того, банк рассчитывает, что в 2024 году рентабельность капитала составит не менее 22%.

Также инвестиционная привлекательность бумаг Сбера базируется на ожидании высоких дивидендов. Новая дивидендная политика банка предполагает, что на выплаты акционерам он должен направлять 50% от чистой прибыли по МСФО. Для сравнения — в дивидендной политике ВТБ заложен минимальный коэффициент выплат в 25%, а Совкомбанк планирует направлять акционерам 30% прибыли.