Брюссель, 4 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по просьбе Киева созывает 10 января заседание совета НАТО — Украина на уровне постпредов, сообщил 4 января официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт в соцсети Х (ранее Twitter).

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовёт заседание Совета Украина — НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных атак и ударов беспилотников», — написал он.

Днём ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев попросил совет Украина — НАТО провести внеочередное заседание. Одной из ключевых тем станет усиление ПВО, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ с территории Харьковской области нанесли ракетный удар по жилым кварталам в центре Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 человек пострадали.

Ппрезидент России Владимир Путин 1 января назвал атаку на Белгород со стороны ВСУ терактом и заявил, что этот теракт не останется безнаказанным. В Минобороны в период с 31 декабря по 3 января сообщали о поражении целого ряда военных объектов ВСУ, а украинские СМИ информировали о десятках взрывов в Киеве и Харькове.