Москва, 4 января, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» в Москве посетили рекордные 156 тысяч гостей 3 января. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Софья Сандурская/ТАСС

«На выставке-форуме «Россия» установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что 1 и 2 января выставка закрывалась на технический перерыв для смены экспозиций.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба Международной выставки-форума «Россия» сообщила, что выставку за первые два месяца её работы посетили более 3,5 миллиона человек. Посетителями форума стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей. На территории выставки на ВДНХ в Москве встретили Новый год более 120 тысяч человек из всех регионов страны, сообщали ранее организаторы.

В ходе торжественной церемонии со сцены прозвучали слова благодарности участникам специальной военной операции, защищающим страну, а также волонтёрам и врачам, которые самоотверженно работают бок о бок с военнослужащими.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.

Впервые российский президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Затем Путин второй раз посетил выставку 17 декабря. Тогда он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.