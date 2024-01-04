Москва, 4 января, 2024, 12:05 — ИА Регнум. После ДТП с участием автобуса в Чувашии госпитализированы 15 человек. Об этом 4 января сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

МВД по Чувашской Республике

«Медики госпитализировали 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Чувашской Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 пострадавших доставлены в Алатырскую центральную районную больницу, ещё четверо — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр.

В ведомстве добавили, что амбулаторную помощь получили 14 человек.

Кроме того, по двум пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии, планируется проведение консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вечером 3 января Порецком районе Чувашии на 152-м километре трассы Чебоксары — Сурское произошла авария, в результате которой два человека погибли, десять пассажиров получили различные травмы. По информации полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и съехал с дороги. СК начал доследственную проверку.