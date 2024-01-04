Москва, 4 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. «Российский общенародный союз» (РОС) выразил соболезнования народу Ирана в связи с терактом в городе Кермане, в результате которого погибли более 100 человек. Об этом 4 января написал в Telegram-канале председатель РОС Сергей Бабурин.

Fars/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Российский общенародный союз» выражает глубокие соболезнования пострадавшим, родным и близким погибших, всему народу Ирана в связи с произошедшей трагедией», — написал он.

Бабурин добавил, что РОС осуждает организаторов и исполнителей теракта и надеется, что имена конкретных виновников станут известны, а преступники не останутся безнаказанными.

Он также отметил, что за этим террористическим актом стоит попытка спровоцировать Иран на поиск жёсткого ответа и развязать на Среднем Востоке войну, в которой «давно заинтересованы США, Израиль и Великобритания с Францией».

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани произошло два взрыва. Их осуществили дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея. Погибли 103 человека, число пострадавших превысило 200 человек.

Власти назвали случившееся терактом. Президента Ирана Ибрагим Раиси пообещал найти и наказать причастных к теракту в Кермане. Также он призвал всех должностных лиц оказать помощь пострадавшим во время теракта.

Свои соболезнования руководству Ирана выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей «потрясает своей жестокостью и цинизмом».