Москва, 4 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Актёр Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», не стал его смотреть. Об этом он рассказал на подкасте «Без сменки».

Кадр из к/ф «Слово пацана. Кровь на асфальте» Кащей (Никита Кологривый)

Он отметил, что многие не разбираются в том, что с профессиональной точки зрения происходит в сериале. Заслужили ли артисты овации или в других проектах они работают «намного круче»? Так, свою роль актёр назвал простой.

«Для меня не имеет цены этот персонаж, потому что я и так этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского или ещё кого-то», — пояснил Кологривый.

В сериале видно, кто в самом деле знает ту жизнь, а кто играет, добавил он. «Слово пацана», по его словам, полюбилось молодёжи, на которую и был рассчитан мощный рекламный ход шоураннеров проекта.

Кологривый высоко оценил свою роль Емели в фильме «По щучьему велению». По мнению актёра, легче в кино играть красавчиков, а сложнее всего — того, кого избивают, буллят.

Как сообщало ИА Регнум, 89% россиян, посмотревших сериал «Слово пацана», отмечают, что в нём отражены тяжёлые события, происходившие в конце 1980-х. Таковы итоги исследования социологического агентства «Вебер». Среди зрителей сериала 72% не согласились с тем, что он романтизирует преступные группировки. Около 83% опрошенных считают, что сериал действительно хорошо показывает пагубные последствия выбора преступного пути.