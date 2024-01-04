Киев, 4 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России знают о расположении критических объектов инфраструктуры и военной промышленности Украины из-за беспечности украинских политиков. Такое мнение высказал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Павел Львов/РИА Новости

Он отметил, что на Украине чиновники продолжают открыто рассказывать об объектах инфраструктуры и военной промышленности с целью политического пиара, они раскрывают характеристики объектов, их расположение. Этими сведениями пользуются российские военные, уточнил военный.

По его мнению, Россия наносит удары благодаря тому, что на Украине слабо организованы госуправление и работа по сохранению государственных тайн.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Минобороны РФ сообщили о том, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах. Удар был нанесён также и по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые были поставлены киевскому режиму западными странами. Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Цель удара достигнута, все объекты поражены.

Заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что к концу 2023 года почти 180 объектов портовой инфраструктуры Украины получили повреждения или были уничтожены в результате взрывов.