Лондон, 4 января, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Атомные электростанции Великобритании выработали за минувший год минимальное количество энергии за более чем сорокалетний период, что означает потенциальное усиление зависимости от ископаемого топлива. Об этом пишет 3 января Bloomberg.

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

После закрытия двух АЭС выработка энергии сократилось примерно до 37 тераватт-часов. Ниже отметки в 40 тераватт-часов она опустилась впервые с 1982 года. Такие данные приводят правительство и британское подразделение крупнейшего в мире оператора АЭС Électricité de France.

К концу 2026 года Британия намерена сократить число действующих атомных станций с пяти до трёх, а это значит, что властям придётся придумать, как обеспечивать получение экологически чистой резервной электроэнергии, когда производство за счёт возобновляемых источников снизится, отмечает издание.

Великобритания поставила цель по достижению нулевых выбросов к середине века, но ситуация в атомной энергетике может этому помешать. Строительство новых мощностей занимает много лет и часто сопровождается перерасходом средств и задержками.

Так, строительство АЭС Hinkley Point C — первый проект за более чем 30 лет. Запуск двух реакторов запланирован в 2027 и 2028 годах, хотя в энергокомпании EDF предупредили, что он может быть отложен более чем на год, также указано в статье.

Как сообщало ИА Регнум, первый бетон на строительной площадке АЭС Hinkley Point C залили в Великобритании 17 декабря 2018 года. Предполагалось, что первый энергоблок будет принят в эксплуатацию в 2023 году.