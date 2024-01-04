Москва, 4 января, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Инженерные подразделения Вооружённых сил РФ разминировали более 48 тыс. гектаров в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом 4 января заявили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В настоящее время на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей силами инженерных подразделений разминировано более 48 тыс. гектаров территории», — сообщается на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, было разминировано 600 км дорог, 240 км водовода, 770 км линий электропередачи, 125 км газопровода, около 4,3 тыс. зданий, обнаружено и уничтожено более 1 млн 264 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе очищены крупные промышленные и энергетические объекты.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР сообщило, что на территории Донецкой Народной Республики проведены работы по очистке земель сельскохозяйственного назначения от взрывоопасных предметов на участках общей площадью 2,7 тыс. га.