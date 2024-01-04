Москва, 4 января, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи призвал избегать прямой военной конфронтации с США после теракта в Кермане. Об этом говорится в статье американской газеты The New York Times от 3 января.

TASS/EPA/MEHR NEWS AGENCY

Отмечается, что Хаменеи приказал ограничиться ответом в виде антиизраильских операций и атаками «прокси-группировок» на военные базы США.

По информации источников издания, Хаменеи считает атаки в Иране и Ливане частями кампании Израиля.

Ранее Хаменеи пообещал дать жёсткий ответ на действия злоумышленников. Он также выразил соболезнования семьям погибших в теракте.

Агентство IRNA, ссылаясь на слова президента Ирана Ибрагима Раиси, сообщило, что заказчики и исполнители террористического акта в Кермане будут найдены и наказаны. Президент также призвал всех должностных лиц «немедленно оказать помощь пострадавшим во время теракта».

Теракт у могилы

3 января в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани, прогремел взрыв. На место были направлены машины скорой помощи. СМИ также сообщили и о втором взрыве.

Число пострадавших в результате теракта у кладбища в Иране, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, возросло до 211 человек. Ранее сообщалось о 103 погибших и 142 раненых.

По данным СМИ, среди погибших оказались сотрудники Красного Полумесяца.

Заместитель губернатора иранской провинции Керман Рахман Джалали назвал взрывы у кладбища террористической атакой.

Иранское государственное информагентство Tasnim сообщило, что взрывы были осуществлены дистанционно, бомбы были заложены в сумках, которые лежали у здания мавзолея.

Правительство Ирана после теракта объявило 4 января днём всеобщего траура.

Реакция в мире

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер 3 января заявил журналистам, что власти США не имеют отношения к взрывам в Иране и при этом не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля. Миллер подчеркнул, что Белый дом «пристально отслеживает» ситуацию в Иране и пользуется общеизвестной доступной информацией.

Президент России Владимир Путин 3 января выразил глубокие соболезнования руководству Ирана в связи с трагическими последствиями теракта в Кермане. Послание президента было направлено верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Ибрагиму Раиси.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом», — написал Владимир Путин.

Россия решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с ним, отметил президент. Он попросил руководителей Ирана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Гибель Касема Сулеймани

3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу действовавшего на тот момент президента США Дональда Трампа.

Позже Трамп заявил, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств. В качестве примера бывший американский президент привёл убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» в элитном подразделение Ирана Корпус стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.