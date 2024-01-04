Мелитополь, 4 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В подразделения Вооружённых сил РФ на запорожском направлении впервые поступили модернизированные танки Т-80БВМ. Об этом рассказал командир танкового подразделения ВС РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Мы получили принципиально новую машину. У неё принципиально новая система связи, она не глушится, работает очень хорошо, звук качественный, чёткий, помех нет. Также машина обладает совершенно новой системой защиты», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам военного, танк имеет ряд новых и улучшенных характеристик, которые делают его очень эффективным на поле боя.

Также он отметил, что на танк устанавливаются дополнительные модули бронезащиты, которые выдерживают попадание FPV-дронов, РПГ и ПТУР.

Кроме того, преимуществами нового танка перед другими, такими как «Леопард», являются его надёжность и проходимость.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие Западного военного округа рассказали о преимуществах и работе «летающих» танков Т-80БВ, которые прекрасно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Машина быстро ездит и называется «летающим» танком за счёт своего двигателя, потому что его мощность более 1 тыс. кубов. На танке установлено современное оборудование, способное самостоятельно рассчитывать температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер. Танкисту остаётся лишь обнаружить цель и отработать по ней.