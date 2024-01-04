Николаев, Украина, 4 января, 2024, 10:54 — ИА Регнум. На объекте энергетической инфраструктуры в городе Очакове Николаевской области Украины произошёл пожар, написал 4 января глава областной военной администрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, в городе на одном из объектов «энергетической инфраструктуры произошло возгорание».

О каком именно энергообъекте инфраструктуры идёт речь, он не уточнил.

Как передавало ИА Регнум, 2 января украинские СМИ сообщали о десятках взрывов в Киеве и Харькове. Воздушная тревога на всей контролируемой Киевом территории 2 января длилась около трёх с половиной часов.

В Минобороны РФ 2 января сообщили о нанесении в минувшие сутки группового удара высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, БПЛА и по ремонту вооружения. Кроме того, удары наносились по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западными странами. Все назначенные объекты были поражены.