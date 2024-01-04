Москва, 4 января, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Российские военные успешно применяют беспилотники против западной военной техники в зоне спецоперации на Украине. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке сообщил в соцсети Х.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Российская армия вывела из строя ещё одну поставленную Швецией боевую машину пехоты CV-90 дроном-камикадзе с технологией FPV», — написал Репке.

Он добавил, что в результате этой атаки был ранен один из членов экипажа.

Ранее американский журнал Forbes сообщал, что Россия производит для применения в зоне СВО огромное количество FPV-дронов. Это беспилотники преимущественно коптерного, но также и самолётного типов, которыми операторы управляют дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности.

Как сообщало ИА Регнум, Репке также заявлял, что западное оружие, которое союзники передали Украине, показало свою неэффективность в бою. Он также назвал российские оборонные укрепления из бетонных блоков — «зубы дракона» — непреодолимым препятствием для ВСУ.