Лондон, 4 января, 2024, 10:31 — ИА Регнум. ВС России 2 января подвергли ракетному удару объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины с целью подавления военного потенциала Киева. Об этом говорится в статье британской газеты The Telegraph.

Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Согласно заявлениям министерства обороны Великобритании, удары Москвы, около 100 высокоскоростных снарядов на Киев и Харьков во вторник, вероятно, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — сказано в публикации.

В статье отмечается, что целью ударов было подавление и ослабление военно-промышленного потенциала украинского государства.

Как передавало ИА Регнум, 2 января официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотников, а также ремонту вооружения в Киеве и пригородах.

Он рассказал, что удар был нанесён также и по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, которые были поставлены киевскому режиму западными странами. Конашенков уточнил, что групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами. Цель удара достигнута, все объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны.