Москва, 4 января, 2024, 10:28 — ИА Регнум. На Солнце произошла сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла, сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

APL/NASA/Global Look Press

«Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы», — говорится в сообщении.

Взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла, согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0, уточнили учёные.

Влияние вспышки на Землю полностью исключено, поскольку она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце — Земля, заключили учёные.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря 2023 года на Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка. Её интенсивность классифицировали как Х2,8. Перед этим сильный выброс протуберанцев на Солнце произошёл 17 февраля 2023 года, тогда его интенсивность составила Х2,2 балла.

В беседе с ИА Регнум 17 июля член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому как сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он происходит примерно каждые 11 лет.