Каир, 4 января, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Египет станет для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом 4 января заявил глава египетского минпромторга Ахмед Самир Салех.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Египет является для БРИКС окном в регион Ближнего Востока и Северной Африки, его географическое положение даёт ему возможность играть более значительную роль в сбыте продукции стран — членов БРИКС на африканском континенте», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что присоединение Египта к БРИКС и согласие Нового банка развития БРИКС принять страну в качестве одного из четырёх новых членов подтверждает силу экономических и политических связей между Египтом и государствами — участниками организации.

Министр обратил внимание на то, что в 2022 году объём торговли между Египтом и пятью странами БРИКС составил около $31,2 млрд, тогда как в 2021 году этот показатель составлял $25,5 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Также новый год начался с присоединения к БРИКС пяти новых членов — Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, общее число участников БРИКС возросло до десяти.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении в связи с началом председательства России в БРИКС отметил, что к объединению в том или ином виде хотят подключиться порядка 30 стран. Государства-единомышленники разделяют принципиальные установки, лежащие в основе деятельности БРИКС. Путин заверил, что Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.