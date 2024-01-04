Берлин, 4 января, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ. Об этом сообщает газета SHZ.

Известия/Дмитрий Коротаев

По его данным, на 55 км трассы как минимум в трёх местах были выявлены отверстия размером около одного см.

Уточняется, что отверстия в новом трубопроводе были обнаружены ещё в конце ноября 2023 года сотрудниками фирмы — оператора трассы. Компания обратилась в полицию, сообщив о повреждениях.

По информации СМИ, расследование данного дела проводила уголовная полиция, но позже материалы дела были переданы Генеральной прокуратуре ФРГ, так как новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры, подобные дела находятся в её сфере ответственности.

Отмечается, что расследование ведётся по подозрению «в совершении антиконституционной диверсии».

Строительство трубопровода от Брунсбюттеля до Хетлингена на севере ФРГ началось весной 2023 года. Он должен был заработать ещё в конце 2023 года, но его запуск отложили.

Как передавало ИА Регнум, на маршрутах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году произошли четыре взрыва, хотя ранее считалось, что их было всего два. Об этом написала британская газета The Guardian, ссылаясь на норвежских сейсмологов.

Согласно информации специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв был зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50, третий — через семь секунд после второго взрыва, а четвёртый — еще через девять секунд.

Уточняется, что второй и третий взрывы произошли в 220 метрах друг от друга, а четвёртый — в нескольких километрах к юго-западу от второго.

В результате, как сообщило издание, один взрыв был зафиксирован к юго-востоку от датского острова Борнхольм, а три остальных — к северо-востоку от него.