Астана, 4 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Некоторые российские телеканалы, в том числе Первый канал, с январе прекратили вещание в Казахстане в силу экономических причин — из-за задолженности оператора. Об этом сообщила 4 января официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Ирина Калашникова.

РИА Новости

Она пояснила, что основная причина отключения каналов «Цифрового телесемейства Первого» — это задолженность оператора TV Commerce перед правообладателем, которая копится с 2022 года. С наступлением 2024 года у оператора истёк срок действия лицензионного договора, об отключении компанию предупреждали заранее.

«Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен», — заявила Калашникова казахстанскому изданию «Власть».

Как сообщало ИА Регнум, под отключение в Казахстане попали телеканалы «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далёкое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Карусель» и другие. Оператор TVCOM, который является партнёром «Казтелерадио», сообщил, что отключение произошло «в рамках снижения количества каналов с информационной повесткой».