Токио, 4 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Задержанная за нападение с ножом на пассажиров токийского метро женщина заявила, что намеревалась совершить убийства. Об этом сообщает 4 января агентство Kyodo со ссылкой на полицию Токио.

Кадр из видео

«Я хотела убить людей», — приводит агентство слова женщины, сказанные в ходе допроса.

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Женщину, которой на вид от 20 до 30 лет, арестовали по подозрению в покушении на убийство. Поздно вечером 3 января, вооружившись ножом, она набросилась на пассажиров в вагоне поезда, который остановился на станции «Акихабара». Ранения получили четверо мужчин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году в этом же районе 39-летний местный житель Томохиро Като напал на людей, преступление вызвало в стране большой резонанс. Сначала Като врезался в толпу пешеходов на улице Акихабара на грузовике, затем бросился на них с ножом. Тогда семь человек погибли, ещё десять пострадали. В 2011 году суд приговорил Като к смертной казни, а в 2022 году приговор был приведён в исполнение.