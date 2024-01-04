Пхеньян, 4 января, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки. Об этом 4 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Александр Демьянчук/ТАСС Виды Пхеньяна

«По просьбам и при активном сотрудничестве марионеток ещё больше интервентов, в первую очередь из США и Японии, будут бродить по Корейскому полуострову, они проводят беспрецедентную по масштабу провокационную политику в военной сфере, включающую ядерный удар. В связи с этим в этом году риски столкновений наиболее высокие», — говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, ранее ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ынзаявил, что его государство «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», при этом будет использован весь имеющийся арсенал в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Отмечается, что лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне». Ким Чен Ын ещё раз подробно проанализировал опасную обстановку на Корейском полуострове, уточнило агентство.

В августе 2023 года министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. Он напомнил, что с начала 2023 года Вашингтон перебросил на территорию Южной Кореи значительные объёмы ядерных средств.