Москва, 4 января, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Больная тигрица, которую забрали с трассы Хабаровск — Владивосток, умерла. Об этом сообщили 4 января в центре «Амурский тигр».

Кадр из видео

Шансов выжить у тигрицы было мало, но специалисты до последнего пытались её спасти. Причину тяжёлого состояния хищника установит вскрытие и исследование крови.

«Возраст хищницы около трёх лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у неё нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

В центре отметили, что хищник может потерять способность добывать пропитание из-за болезни, травм или недостатка объектов питания. Все три причины могут переплетаться. Так, заболевшее животное могло лишиться основных органов чувств, потерять осторожность и выйти на трассу, а там получить удар и ушиб внутренних органов.

В организации выразили благодарность водителям, которые сообщили о лежавшей на дороге тигрице.

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Как сообщало ИА Регнум, амурский тигр, предположительно, пострадавший при наезде автомобиля, лежал на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края. После сообщений водителей тигра усыпили отвезли к специалистам.