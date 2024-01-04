Умерла найденная на трассе в Хабаровском крае тигрица
Москва, 4 января, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Больная тигрица, которую забрали с трассы Хабаровск — Владивосток, умерла. Об этом сообщили 4 января в центре «Амурский тигр».
Шансов выжить у тигрицы было мало, но специалисты до последнего пытались её спасти. Причину тяжёлого состояния хищника установит вскрытие и исследование крови.
«Возраст хищницы около трёх лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у неё нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
В центре отметили, что хищник может потерять способность добывать пропитание из-за болезни, травм или недостатка объектов питания. Все три причины могут переплетаться. Так, заболевшее животное могло лишиться основных органов чувств, потерять осторожность и выйти на трассу, а там получить удар и ушиб внутренних органов.
В организации выразили благодарность водителям, которые сообщили о лежавшей на дороге тигрице.
Как сообщало ИА Регнум, амурский тигр, предположительно, пострадавший при наезде автомобиля, лежал на трассе «Уссури» в Бикинском районе Хабаровского края. После сообщений водителей тигра усыпили отвезли к специалистам.