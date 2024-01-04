Харьков, Украина, 4 января, 2024, 09:14 — ИА Регнум. В центре Харькова повреждена гражданская нежилая инфраструктура. Об этом 4 января сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, имеются сведения о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.

Как передавало ИА Регнум, ранее Синегубов сообщил о прогремевшем взрыве в региональной столице. О нескольких взрывах в Харькове сообщил также телеканал «Общественное».

Начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко сообщил, что не менее пяти взрывов прогремели вечером 3 января в Харьковской области на Украине, промышленная зона получила значительные повреждения.

Вооружённые силы России в течение минувших суток поразили в Харькове пункты дислокации иностранных наёмников и бойцов националистического формирования «Харьковщина».