Каракас, 4 января, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Венесуэла поддерживает Аргентину, которая потребовала от Великобритании вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль заявил в соцсети X.

EPA/ТАСС

Он подчеркнул, что сегодня очень важно уважать международное право и искать мирное решение ситуации. Мальвинские острова также принадлежат Аргентине, как регион Эссекибо — Венесуэле.

«Венесуэла заявляет о твёрдой поддержке законного требования народа Аргентины в отношении Мальвинских островов, незаконно оккупированных бывшей британской империей в течение 191 года», — написал министр.

Венесуэла выразила поддержку Аргентине по этому вопросу на фоне разногласий между президентами обеих стран. После того как Хавьер Милей был избран президентом Аргентины, венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о победе в этой стране «крайне правых неонацистов» под руководством «экстремиста с колониальным проектом». Мадуро также раскритиковал Милея за отказ от присоединения к БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее аргентинское правительство во главе с президентом Милеем призвало Великобританию вернуть Фолклендские острова, предложив провести переговоры по этому вопросу. Между двумя государствами существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендами.