Москва, 4 января, 2024, 08:31 — ИА Регнум. В Москве произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Об этом 4 января сообщает пресс-служба МЧС РФ по Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что в 05:44 мск спасатели получили сообщение о пожаре в Высоковольтном проезде, дом 1/39. Прибыв на место, они установили, что произошло возгорание на трансформаторной подстанции.

В настоящее время специалисты переключают отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения, уточнили в пресс-службе.

«Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 ноября 2023 года на юго-западе Москвы произошло возгорание в трансформаторной будке, в результате чего один многоэтажный дом остался без электроэнергии. По словам очевидцев, произошло несколько взрывов, на место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Отмечается, что прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на подстанции.