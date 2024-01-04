Луганск, 4 января, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие активно используют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (РЛС) на разных участках фронта. Об этом 4 января сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что около населённых пунктов Дзержинск, Песчаное, Купянск, Грековка, Верхнекаменское, Озёрное, Часов Яр на регулярной основе наблюдается функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США.

Марочко уточнил, что эти станции установлены на колёсной базе американского армейского грузового фургона HMMWV и постоянно маневрируют.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что российские военные разработали новые средства радиоэлектронной борьбы, которые могут незаметно подавлять западные реактивные системы и украинские беспилотные летательные аппараты. Издание назвало средства РЭБ примером критически важного технологического преимущества России в конфликте.

Группировка ВС РФ «Запад» применила на купянском направлении в зоне спецоперации самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы, который позволяет обеспечить всеракурсную защиту от любых БПЛА. Оборудование может работать круглосуточно. а сам комплекс отличается высокой мобильностью. Так, чтобы его развернуть, требуется всего несколько минут.