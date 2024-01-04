Москва, 4 января, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Вечером 3 января стало известно о безвременной кончине молодого, талантливого автора, худрука многих команд КВН, актёра Станислава Агафонова. О смерти 40-летнего кэвээнщика, которого между собой называли «серым кардиналом КВН», сообщили друзья и коллеги.

kinopoisk.ru Станислав Агафонов

Что стало причиной внезапной смерти Стаса Агафонова, не сообщается.

Одним из первых написал в своём Telegram-канале о смерти друга народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный .

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН», — написал известный дрессировщик.

О внезапной смерти Агафонова известили в Telegram-канале КВН. Авторы отметили, что Стас был большим другом Клуба Весёлых и Находчивых и отдавал этой игре всего себя. Почерк Агафона, его стиль, угадываются сразу и практически безошибочно, отметили коллеги по цеху.

Он работал с огромным количеством коллективов: «Байкал», «Урал», ИГУ, «Экскурсия по городу», «Союз», «Молодость», Сборная Цирка, «Театр уральского зрителя», «Морская академия» и, конечно же, его детищем была женская сборная «Раисы», которую он вывел на победный пьедестал.

«Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким», — написали коллеги.

В Международном союзе КВН подчеркнули, что Агафонов был автором с неповторимым стилем, человеком с большой буквы, отцом, мужем.

Станислав Агафонов в своём кругу был известен как «Агафон». Он и сам в соцсетях писал, что «моя фамилия стала моим именем».

Звезда КВН родом из Братска Иркутской области. Начинал творческую карьеру в Иркутске, дошёл до Высшей лиги в составе команды «Байкал», был чемпионом Высшей лиги КВН как основатель и худрук команды «Раисы», победителем «Comedy Баттл».

Агафонов работал в связке со многими юмористами, много писал сценариев, сценок и реприз. Даже успел попробовать себя в кино — снимался в сериале «По колено», где по отзывам критиков отлично вжился в роль, играя на площадке с известными актёрами кино.

Станислав Агафонов воспитывал с супругой-участницей команды КВН «Раисы», Анастасией Жуковой двое сыновей — Захара и Луку. Старший мальчик занимается спортом, младшему всего три года.