Уральск, Казахстан, 4 января, 2024, 07:39 — ИА Регнум. В казахстанском городе Уральске взорвалось двухэтажное здание кафе RIZYQ, сообщило 4 января республиканское МЧС.

mikegi Взрыв

На пульт спасателей информация об инциденте на улице Сырыма Датова поступила в 02:07 (05:07 мск).

Прибывшие на место пожарные установили, что произошло обрушение здания кафе на площади 110 кв. метров. По предварительным данным, инцидент произошёл в результате хлопка газо-воздушной смеси.

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Примерно через полчаса возникший на месте происшествия пожар на площади 25 кв. метров ликвидировали.

Спасатели приступили к разбору завалов. Информация о пострадавших не приводится.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 28 октября 2023 года в Казахстане на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», вспыхнул пожар. В шахте в это время находились 252 горняка.

Предварительными причинами аварии стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси. Поисковые работы были затруднены из-за разрушения шахтного оборудования, а также завалов в отдельных местах. В результате инцидента погибли 45 шахтёров.