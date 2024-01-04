Наступивший 680-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о прибытии на родину 248 российских военнопленных с подконтрольной киевскому режиму территории.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Автобусы с бойцами пересекли пункт пропуска в Белгородской области 3 декабря, информирует Минобороны РФ. Причём 75 военнослужащих возвращены без обмена, пояснила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Возвращение пленных стало возможным «в результате сложного переговорного процесса», а также благодаря посредническому участию Объединённых Арабских Эмиратов (Абу-Даби), уточнили в оборонном ведомстве.

Тем временем на южнодонецком направлении российские артиллеристы за сутки пресекли девять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. Потери противника составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными.

Под Купянском разведчики Западной группировки российских войск с использованием беспилотного летательного аппарата уничтожили расчёт FPV-дронов ВСУ.

На сватово-кременном направлении в Луганской Народной Республике истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил украинский пункт управления. Были применены авиабомбы с модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары без входа самолёта в зону поражения ПВО.

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