Мариуполь, ДНР, 4 января, 2024, 06:21 — ИА Регнум. В городе Мариуполе и прилегающих территориях за три последних месяца силами российских сапёров были обезврежены две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек, которые оставили после себя украинские боевики, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Сапёры

«Специалисты сводного отряда разминирования Вооружённых сил Российской Федерации в ежесуточном режиме осуществляют поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов в рамках мероприятий по разминированию города Мариуполя и прилегающих к нему населённых пунктов», — говорится в сообщении.

Перед тем как выйти на поиск мин саперы облачаются в специальный костюм с усиленной кевларовой защитой. Общий вес амуниции достигает около 30 кг. Зачастую к сапёрам обращаются местные жители, которые находят у себя во дворах или в квартирах взрывоопасные предметы.

Обнаруженные боеприпасы подрывают на закрытом полигоне. Сапёры раскладывают их в глубокой яме так, чтобы самые опасные боевые элементы ушли в землю.

По словам помощника начальника сводного отряда разминирования с позывным Грек, в один из дней специалисты по разминированию уничтожили около 70 взрывоопасных предметов.

Сапёр с позывным Дунай добавил, что при проведении сплошной очистки местности в пригороде Мариуполя были найдены два гранатомета, два выстрела от РПГ, динамическая защита, взрыватели, сигнальные мины, кассетные боеприпасы, две гранаты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года украинские сапёры подорвались на своей мине на купянском направлении. Инцидент случился возле села Синьковка в Харьковской области. Детонация мины произошла при ведении ВСУ инженерных работ по установке минных заграждений. В результате происшествия один украинский боевик скончался на месте, двое получили травмы различной степени тяжести.

В Минстрое сообщили, что при восстановлении инфраструктуры новых территорий России строители находят большое количество заложенных на гражданских объектах взрывных устройств. На некоторых объектах было от четырёх до десяти актов: когда строители снимали слои, то находили взрывоопасный предмет, на место вызывались сапёры.