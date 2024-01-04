Вашингтон, 4 января, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Российские военные с помощью дронов создают на фронте смертельные ловушки для большого количества поставленной западной техники, отметил старший редактор американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Эти дроны стоимостью по $400 за штуку позволили российским взводам с ручными гранатомётами захватывать в ловушку огромные груды бронетехники и уничтожать их», — написал автор.

В большом количестве российские беспилотники помогают военным отслеживать и обездвиживать танки производства Германии, добавил журналист.

Как передавало ИА Регнум, 2 января в Минобороны РФ подтвердили уничтожение взвода танков Leopard-2А6 на сватовском направлении при попытке атаковать российские позиции. Так, три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни были поражены для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе «Ланцет».

В конце декабря 2023 года генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил о потере ВСУ половины поставленных Leopard-2. Всего Германия передала Украине 18 таких танков. Боевые машины были выведены из строя отчасти из-за неумелой замены деталей, признал офицер.

Также генерал заявил, что на Западе недооценили Россию и не ожидали от неё наращивания производственных мощностей, находясь под санкциями. Российская армия проявляет стойкость на фронте, добавил Фройдинг.