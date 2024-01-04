Вашингтон, 4 января, 2024, 05:10 — ИА Регнум. С момента поставок Киеву танков Abrams их никто толком не видел, при этом и другие танки либо разбиты, либо находятся в долгом ремотне. Об этом написал журналист Дэвид Экс в Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Всего американцы обещали поставить ВСУ 31 танк, по словам автора, «неясно, что Украина с ними делает» — два месяца прошло с тех пор, как были зафиксированы какие-либо доказательства существования танков.

Обозреватель посоветовал укреплять и усиливать брони этих танков, чтобы они могли противостоять атакам дронов ВС РФ.

«Получит ли Украина когда-нибудь больше 31 «Абрамса», зависит от республиканцев в Палате представителей США, которые в течение нескольких месяцев отказывались голосовать за выделение 61 млрд долларов помощи Киеву», — написал Экс.

Как сообщало ИА Регнум, танки Abrams пока не появлялись на поле боя из-за огромных потерь ВСУ, заявил 19 декабря министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Желание США помогать киевскому режиму уменьшается в связи с огромными потерями западной техники и провальным контрнаступлением ВСУ, говорится в опубликованной 8 декабря статье в издании Military Watch Magazine.

Экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские такни Abrams при неправильном обращении с двигателями могут взорваться. Также у этих танков плохая герметизация боекомплектов, поэтому при попадании в место хранения снарядов они могут взорваться с большим грохотом.