На Сахалине пьяный водитель врезался в остановку, погибли два человека
Южно-Сахалинск, 4 января, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Водитель легкового авто в Южно-Сахалинске совершил наезд на автобусную остановку и задавил двух женщин, мужчина и ребёнок получили травмы. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции региона Игорь Нам.
Установлено, что утром 4 января на проспекте Мира 25-летний водитель в состоянии опьянения совершил наезд на автобусный павильон, в котором находились люди. В результате ДТП две женщины погибли, мужчина и ребенок 10 лет доставлены в медицинские учреждения.
Как сообщили в минздраве Сахалинской области, женщина 50 лет погибла на месте, 30-летняя пострадавшая скончалась в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Мужчина 35 лет находится в коме, с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Девочка 10 лет — в тяжёлом состоянии доставлена в детскую областную больницу.
Губернатор региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что виновник должен понести ответственность по всей строгости закона.
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