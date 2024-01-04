Южно-Сахалинск, 4 января, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Водитель легкового авто в Южно-Сахалинске совершил наезд на автобусную остановку и задавил двух женщин, мужчина и ребёнок получили травмы. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции региона Игорь Нам.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Установлено, что утром 4 января на проспекте Мира 25-летний водитель в состоянии опьянения совершил наезд на автобусный павильон, в котором находились люди. В результате ДТП две женщины погибли, мужчина и ребенок 10 лет доставлены в медицинские учреждения.

На Сахалине пьяный водитель врезался в остановку

Как сообщили в минздраве Сахалинской области, женщина 50 лет погибла на месте, 30-летняя пострадавшая скончалась в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Мужчина 35 лет находится в коме, с черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Девочка 10 лет — в тяжёлом состоянии доставлена в детскую областную больницу.

Губернатор региона Валерий Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших, сказав, что виновник должен понести ответственность по всей строгости закона.

Как сообщало ИА Регнум, в Чувашии поздним вечером 3 января произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

В Новосибирской области на участке трассы P-255 «Сибирь» в ДТП погибли четыре человека.

Смертельное ДТП с участием Героя России Евгения Бушмелёва произошло вечером 30 декабря на Серовском тракте. Второй погибший — водитель иномарки. Три человека были доставлены в больницу с травмами.

Звание Героя России Бушмелёву присвоили в 1999 году за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе».